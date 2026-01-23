O apoiador de Lula conhecido como trompetista foi até a marcha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e tocou o berrante em direção aos apoiadores. O grupo realiza caminhada de 240 km pedindo a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Vídeo- Trompetista provoca marcha de Nikolas

A “Caminhada pela Justiça e Liberdade” liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) — que segue pela BR-040 após ter saído de Paracatu (MG) com destino a Brasilia —, desde a última segunda-feira (19/1), pode ser suspensa, caso a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acate o pedido do líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado federal Lindbergh Farias (PT/RJ) e do deputado federal Rogério Correia (PT/MG), que protocolaram na quarta-feira (21/1) um pedido para impedir a continuidade do protesto.