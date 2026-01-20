O coordenador regional do Republicanos, Ricardo Molina, oficializará sua pré-candidatura a Deputado Estadual pelo partido durante o Encontro Regional do Republicanos.

O evento será realizado no

dia 21 de janeiro, às 19h, no Nohotel Premium Americana,

e contará com a presença de lideranças estaduais e nacionais da legenda, além de representantes de mais de 45 cidades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A informação foi confirmada pelo novo presidente do Republicanos de Americana, Adriano Panin.

Molina mais votos e colado em Tarcísio

Hoje colado no governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), RM vai precisar ganhar mais 5 mil a 10 mil votos na eleição deste ano na comparação com 2022, quando teve 52 mil votos e ficou como suplente no partido.

Leia + sobre política regional