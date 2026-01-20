Por Roger Willians – Secretário Municipal de Tecnologia e Eficiência de Limeira

Vivemos um tempo em que a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio e passou a ser um eixo central da gestão pública. Em Limeira, nós acreditamos profundamente que inovação é sinônimo de eficiência — e é isso que temos colocado em prática desde o primeiro dia de trabalho na Secretaria Municipal de Tecnologia e Eficiência.

Nos últimos meses, Limeira vem construindo um novo modelo de cidade digital. Um modelo que valoriza a experiência do cidadão, a transparência e o uso inteligente dos recursos públicos. E o melhor: estamos colhendo resultados concretos. Hoje, a tecnologia é o motor que impulsiona melhorias reais na vida das pessoas e na gestão da Prefeitura.

Projetos como o Trampo Limeira, por exemplo, têm ajudado a aproximar quem busca uma oportunidade de trabalho das empresas locais que precisam contratar. É tecnologia sendo usada para abrir portas, gerar renda e movimentar a economia da cidade. Já o Limeira Digital está transformando o jeito de o cidadão se relacionar com o poder público, ampliando o acesso a serviços e informações com poucos cliques.

Outro marco importante é a LIA – Limeira Inteligência Artificial, uma assistente digital que usa tecnologia de ponta para atender a população com agilidade, precisão e empatia. A LIA, inclusive, ganhou notoriedade internacional, após o prefeito Murilo Félix apresentá-la em Barcelona, durante um dos principais eventos globais de tecnologia e cidades inteligentes. Esse reconhecimento mostra que Limeira está no mapa mundial da inovação pública.

O Agenda Fácil segue o mesmo caminho: facilita o agendamento de saúde e reduz filas e esperas, otimizando o tempo do cidadão e dos servidores. Já o novo Portal da Transparência, totalmente redesenhado e muito mais completo, reforça nosso compromisso com a clareza e o controle social. Ele entrega à população uma visão real e atualizada de como cada recurso público é investido. E o Limeira 156, serviço de atendimento da Prefeitura, foi remodelado e hoje apresenta índices de efetividade que mostram o quanto a tecnologia pode transformar a forma como ouvimos e respondemos às demandas da comunidade.

Temos também iniciativas que unem tecnologia e inclusão. O sistema ICOM, de tradução online em Libras, garante que pessoas surdas possam ser atendidas com dignidade e autonomia em todos os setores da Prefeitura. Essa é uma inovação que vai além do digital: é sobre respeito, acessibilidade e igualdade de oportunidades no serviço público. E não paramos por aí, vamos adquirir óculos com IA que auxiliarão deficientes visuais.

Outro avanço importante é a expansão do projeto de Wi-Fi gratuito, que hoje já conecta 47 pontos da Prefeitura e mais de 110 ônibus do transporte público. Essa rede aberta democratiza o acesso à internet, aproxima o cidadão dos serviços e fortalece o direito à conectividade como parte da vida urbana moderna.

Além dos sistemas e plataformas, também estamos investindo na infraestrutura que dá sustentação a todo esse avanço. A Prefeitura de Limeira substituirá até o final do ano 287 computadores em diversos setores da administração municipal, renovando equipamentos, modernizando processos e garantindo condições mais adequadas de trabalho aos servidores. Esse investimento representa mais agilidade, produtividade e eficiência no atendimento ao cidadão.

Uma transformação dessas precisa estar alicerçada em leis sólidas. Por isso contamos regramentos como o Sand Box Regulatório, o Fundo de Inovação de Tecnologia, a Política de Dados Abertos e a nova legislação que vamos apresentar para agilizar a expansão do 5G na cidade.

Essas ações não são isoladas. Elas fazem parte de uma visão mais ampla: a de que não existe gestão pública moderna sem política pública de tecnologia. Inovar é garantir que cada real investido retorne em forma de serviço, agilidade e transparência. É tornar o governo mais próximo, mais eficiente e mais humano.

E neste contexto, temos foco total na juventude! Fortalecer o Núcleo de Educação Tecnológica com novas salas de experiências, a vinda do Google For Education, a abertura em 2026 de laboratórios públicos de tecnologia, como o LimL@b, e a inédita contratação de estagiários de ensino médio para a secretaria são ações que reforçam o plano de vocacionar Limeira para o futuro tecnológico.

A transformação digital de Limeira não é um projeto de curto prazo — é uma construção contínua, feita com planejamento, responsabilidade e propósito. Cada sistema, cada plataforma, cada melhoria nos bastidores da administração municipal tem um mesmo objetivo: facilitar a vida do cidadão e tornar Limeira referência em eficiência pública, como observamos com o advento do IPTU Digital e os Semáforos Inteligentes com uso de IA.

Quando falamos em tecnologia, falamos também de economia, sustentabilidade e cidadania. Reduzimos impressões em papel, otimizamos processos e garantimos respostas mais rápidas. E isso é gestão pública no seu melhor sentido: cuidar bem dos recursos e entregar mais resultados à população.

Seguiremos firmes nesse caminho. Porque acreditamos que o futuro da cidade se constrói agora — com tecnologia, inovação e compromisso com as pessoas. Essa é a Limeira que estamos construindo juntos: mais inteligente, mais eficiente e mais conectada com o cidadão.

