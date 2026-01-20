Sumaré: Força-tarefa retira 372 toneladas de lixo e entulho da região da Área Cura

Projeto Cidade Limpa tem ações programadas de limpeza, manutenção urbana e recuperação de vias

No último sábado (17), a Prefeitura de Sumaré realizou uma grande força-tarefa do projeto Cidade Limpa na região da Área Cura, resultando na retirada de 372 toneladas de lixo e entulho descartados irregularmente em vias e áreas públicas. O volume recolhido corresponde a mais de dez caminhões de grande porte, evidenciando a dimensão da ação e a necessidade permanente de manutenção e conscientização ambiental.

Além da remoção de resíduos, a operação incluiu serviços de roçagem em diversos pontos da região, contribuindo para a limpeza urbana, melhoria do aspecto visual dos bairros e prevenção de problemas de saúde pública. A ação também contemplou a Operação Tapa-Buracos, com o fechamento de mais de 50 buracos, promovendo mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para motoristas e pedestres.

Trabalho

Para o prefeito Henrique do Paraíso, o projeto Cidade Limpa é fundamental para a qualidade de vida da população.

“O Cidade Limpa é um trabalho contínuo, que vai além da limpeza. Ele representa cuidado com a cidade, respeito com o cidadão e compromisso com a saúde pública. Manter Sumaré limpa é uma responsabilidade do poder público, mas também depende da colaboração da população”, destacou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a união de esforços entre as equipes municipais. “Essa força-tarefa mostra o resultado da união de forças entre as secretarias. Quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos dar respostas mais rápidas e eficientes para a população, levando melhorias reais para os bairros”, afirmou.

O projeto Cidade Limpa é realizado de forma permanente em todas as regiões de Sumaré, com ações programadas de limpeza, manutenção urbana e recuperação de vias.

