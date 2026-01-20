Deputados bolsonaristas decidiram se juntar ao deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL) em uma caminhada até Brasília. O trecho é pequeno e a caminhada deve durar 5 dias.

Gustavo Gayer (PL-GO) e André Fernandes (PL CE) já nesta segunda se juntaram ao time do mineiro. Mais deputados do PL prometeram se juntar ao trio nos próximos dias.

Ele disse estar começando movimento pela “justiça” e liberdade, caminhando até Brasília “Serão alguns longos dias de caminhada. Enfim, vamos para cima. Até domingo, em Brasília!”

Carlos promete se juntar aos bolsonaristas

Carlos Bolsonaro promete se juntar ao time de deputados. O filho de Jair Bolsonaro (preso na Papudinha) teve amigos blogueiros atacando diretamente Nikolas Ferreira nas últimas semanas, mas agora promete se juntar aos peregrinos.

