Marcos Caetano questiona atendimento e infraestrutura do Hospital Municipal

Leia + sobre política regional

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre as condições de atendimento e da infraestrutura do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento o parlamentar relata que visitou o hospital após denúncia de moradores sobre a demora nos atendimentos, insuficiência de profissionais médicos e dificuldades no fluxo de atendimento no pronto socorro do hospital. “Estive no HM para entender as dificuldades relatadas pela população e a partir disso, em parceria com a direção do hospital e a secretaria de Saúde, buscar soluções que garantam um atendimento cada vez melhor para todos”, afirma Marcos.

Marcos Caetano questiona qual o tempo médio de atendimento no pronto-socorro; se houve faltas ou insuficiência de profissionais médicos; quais medidas foram adotadas para suprir tais ocorrências; qual a previsão para a realização de reparos definitivos; e se existem contratos, serviços de manutenção ou obras em andamento ou programados para solucionar os problemas estruturais relatados.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (20). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP