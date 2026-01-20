A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que o transporte coletivo urbano municipal, operado pela empresa Nova Via, foi totalmente restabelecido no final da tarde desta segunda-feira (19).

O retorno integral do serviço ocorre após a Administração Municipal propor e viabilizar o subsídio de parte do valor da tarifa, garantindo a continuidade do atendimento à população.

Prefeitura e valor da tarifa

Com a medida, acordada judicialmente, a tarifa técnica passará a ser de R$ 10,75, sem alteração do valor atualmente pago pelos usuários, que permanece em R$ 5,90. A diferença será subsidiada pelo Município, conforme lei municipal encaminhada pela Prefeitura e aprovada pela Câmara Municipal em dezembro.

A iniciativa tem como objetivo assegurar uma tarifa justa, preservar o equilíbrio econômico do sistema e manter a qualidade do serviço prestado ao cidadão.

Desde o início, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste tem atuado para garantir o pleno funcionamento do transporte público, mantendo em dia os compromissos financeiros com a empresa responsável pelo serviço.

Mesmo diante da redução momentânea de linhas em operação, o Município buscou, de forma permanente, assegurar a continuidade do atendimento à população, inclusive por via judicial, onde obteve medida liminar para a retomada do serviço, com aplicação de multa diária à concessionária, que inclusive interpôs recurso, não acatado pelo Tribunal de Justiça.

