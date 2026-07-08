Vídeo circula nas redes sociais apontando veículo com homem ‘rondando’ crianças e mulheres

Nesta terça-feira (7) um vídeo circulou as redes sociais mostrando um homem a bordo de um veículo que estaria ‘rondando’ crianças e mulheres na região do bairro Praia Azul, em Americana. A reportagem do Novo Momento conversou com a empreendedora A.A., de 28 anos, que divulgou as imagens para alertar a comunidade.

De acordo com a moradora, o aviso é necessário principalmente durante as férias escolares. O incidente teria ocorrido na rua escola (Ciep), sentido Mercado Básico. “Minha cunhada e sobrinha passaram por uma situação muito suspeita. Quase levaram elas”, revelou.

Segundo relato, e conforme mostra o vídeo, trata-se de um automóvel marca Chevrolet, modelo Spin e cor prata. Segundo a empreendedora, a descrição indica “um homem aparentemente moreno, alto, estava com óculos escuros e um chapéu de cowboy sobre o painel do carro”.

Atenção

“Felizmente elas conseguiram sair em segurança”, detalhou a jovem. “Fiquem atentos, orientem as crianças que ficam nas ruas e evitem andar sozinhos quando possível”, alertou. O aviso e para que a população, quando presencia qualquer atitude suspeita, deve acionar os órgãos de segurança – Polícia Militar Guarda Civil Municipal – imediatamente.

Por fim, ela mencionou que mesmo depois de publicar o aviso nesta terça-feira o cidadão continuou rondando o bairro. “Ele estava por aqui hoje (quarta-feira) cedo de novo porque aconteceu às 5hs da manhã com uma outra conhecida nossa”, acrescentou.