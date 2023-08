Por 1 dígito, moradores de Americana e SBO não acertam prêmio de R$116 milhões da mega-sena

Aconteceu no último sábado (12) o sorteio do concurso 2.620 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal, que deixou moradores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste quase milionários.

Sortudos ou não, as apostas ganharam “só” R$23.042,04. Os números sorteados foram: 04-06-13-21-26-28. Quatro apostadores receberão R$29.058.128,28, cada.

LEIA TAMBÉM: Homem coloca veneno e causa a morte de pombos em escola de Santa Bárbara

Uma aposta simples de Americana, registrada pela internet e outra aposta simples realizada no bairro Cidade Nova em Santa Bárbara d’Oeste fizeram parte do grupo de 404 apostadores que acertaram cinco das seis dezenas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP