Morre Laércio Fregatti, do Lions e do Hospital Estadual

Morreu esta quarta-feira Laércio Fregatti, membro ativo no Lions Clube de Sumaré e eterno presidente da Casa de Apoio do Hospital Estadual Sumaré (HES). Ele havia sido internado em maio depois de quase um mês internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas. Ele lutava contra uma forma grave de leucemia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em maio, Fregatti enfrentou um tratamento intensivo de quimioterapia, incluindo sessões 24 horas por dia durante sete dias consecutivos, além da necessidade constante de transfusões de sangue e plaquetas. Durante esse período, ele fez um apelo por doações, que foi amplamente atendido por amigos, voluntários e até desconhecidos tocados pela causa.

Ele ficou em isolamento domiciliar e sem poder receber visitas.

Velório de Laércio Fregatti

📍 O velório acontece hoje, 09 de julho, a partir das 18h, no Velório Municipal do Cemitério da Saudade, em Sumaré (SP).

📍 O sepultamento será amanhã, 10 de julho, às 10h, no mesmo local.

Descanse em paz, Laercio.

Sua missão foi cumprida com honra.

Leia + sobre partidos política regional