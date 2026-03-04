Americana se despede de Marilene Berggren Comelato, aos 89 anos. Fundadora da Gráfica Adonis ao lado do marido, Agostinho, e sócia da Editora Adonis, ela construiu uma trajetória marcada pelo amor aos livros e à cultura.
Marilene é a segunda ‘matriarca’ de empresa da cidade que morre este ano. No final de janeiro, a fundadora da Padaria Maryara, Aurora Pelisson Froner, morreu aos 101 anos.
Velório de Marilene Berggren
Atuante nas ações literárias, emprestou seu nome à Avenida Brincante “Vovó Marilene”, em Adonópolis. Marilene não resistiu a uma pneumonia. O velório será nesta quarta-feira (4), às 12h, no Cemitério da Saudade.
