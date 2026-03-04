Um vídeo registrou o momento em que uma mulher de 27 anos é atingida durante o velório da própria mãe, na tarde de sexta-feira (27), no centro de Baependi (MG). A vítima, Amanda Arantes, foi atingida por três tiros e segue internada. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram dela e um deles disparou. Uma pessoa foi presa e outros suspeitos continuam sendo procurados.

As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e para ao lado da jovem. O passageiro desce a arma e atira à queima-roupa. Amanda cai no asfalto, enquanto os presentes se dispersam assustados. Em seguida, os suspeitos fogem.

No sábado (28), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento. Após receber informações de que a moto usada no crime estava na zona rural, os militares localizaram o veículo escondido em uma área de mata, junto com dois capacetes e um casaco preto.

Segundo a corporação, os itens têm as mesmas características descritas por testemunhas e vistas nas câmeras. O suspeito apresentou versões contraditórias e foi encaminhado à delegacia de São Lourenço, onde teve a prisão ratificada.

Mãe foi enterrada

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e ocorreu em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat. A vítima foi levada ao Hospital Cônego Monte Raso e, devido à gravidade, transferida para o Hospital Regional em Varginha. Seu estado de saúde é estável.