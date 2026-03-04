Rovina pede melhorias na UPA Zanaga e Jr Dias o Polo Gastronômico Regional

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) realizou no último dia 24 uma vistoria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Zanaga para averiguar as condições de atendimento, estrutura física e organização dos serviços prestados à população.

Durante a visita, o parlamentar percorreu as dependências da unidade, acompanhou o fluxo de atendimento e conversou com profissionais e usuários da rede pública de saúde, buscando identificar eventuais necessidades estruturais e operacionais. “Estamos falando de uma unidade que atende um grande volume de pessoas todos os dias. É fundamental que a estrutura acompanhe essa demanda. A climatização adequada traz mais conforto aos pacientes, especialmente idosos e crianças, e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde”, afirmou Dr. Rovina.

O parlamentar solicitou à administração a análise da viabilidade de instalação de aparelhos de ar-condicionado em pontos estratégicos da unidade, especialmente nas áreas de espera e atendimento. “Medidas estruturais simples podem impactar diretamente na qualidade do atendimento, garantindo mais conforto térmico aos pacientes e melhores condições de trabalho aos servidores”, concluiu.

Juninho Dias propõe estudos para fortalecer e divulgar Americana como Polo Gastronômico Regional

O vereador Juninho Dias protocolou indicação solicitando que a Prefeitura realize estudos técnicos para o fortalecimento e a divulgação de Americana como Polo Gastronômico Regional.

A proposta reconhece o potencial já consolidado do município, que conta com uma rede diversificada e qualificada de bares, restaurantes, cafeterias, confeitarias, hamburguerias, pizzarias e estabelecimentos especializados, atendendo não apenas a população local, mas também visitantes de cidades da Região Metropolitana de Campinas.

Segundo o parlamentar, o setor gastronômico é um importante motor de desenvolvimento econômico, gerando emprego, renda e movimentando diversos segmentos da economia local. Além disso, contribui diretamente para o fortalecimento do turismo e da identidade cultural da cidade.

“Americana já possui um grande potencial gastronômico. O que propomos é organizar, estruturar e promover esse setor de forma estratégica, valorizando nossos empreendedores e posicionando a cidade como referência regional”, destacou Juninho Dias.

A indicação sugere que os estudos possam avaliar a criação de roteiros gastronômicos, festivais temáticos, calendário oficial de eventos do setor, parcerias com associações comerciais, campanhas regionais de divulgação e até mesmo a implantação de um selo municipal de qualidade gastronômica.

