Morreu esta terça-feira a professora Neusa Maria Jacintho Ribeiro, funcionária da prefeitura de Americana.

É com profundo pesar que o Sindicato comunica o falecimento da Servidora Neusa Maria Jacintho Ribeiro, Professora. Fomos informados do ocorrido nesta quarta, 24 de setembro, e lamentamos profundamente.

A companheira Neusa dedicou parte de sua vida à Educação, deixando um legado de compromisso e dedicação que não será esquecido.

Neste momento de dor, a diretoria do Sindicato, por meio de seu presidente Toninho Forti, expressa solidariedade e envia sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de caminhada da Professora Neusa. Sua memória permanecerá viva entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

O corpo da Servidora será velado no Velório Municipal Berto Lira (avenida Tiradentes, 1061, Jardim America, Santa Bárbara d’Oeste) até às 14 horas, quando será levado para sepultamento no Cemitério Campo da Ressurreição (avenida Pérola Byington, 246, Vila Romi)

