Hortolândia tem vagas em curso profissionalizante na área automobilística

Formação gratuita será realizada em outubro, em parceria com o Senai

Estão abertas as inscrições para mais uma formação profissionalizante gratuita, que será promovida pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). É o “Curso de Processos Produtivos na Indústria Automobilística”, formação especializada para quem deseja trabalhar na produção de veículos.

Há 20 vagas disponíveis. Podem se inscrever moradores de Hortolândia, jovens ou adultos, a partir dos 16 anos de idade e com Ensino Fundamental completo. Basta acessar este link para fazer a inscrição. Dúvidas podem ser elucidadas pelo telefone (19) 99979-8763.

Confira abaixo os detalhes da formação:

“Processos Produtivos na Indústria Automobilística” (100 horas) – Inscrições neste link

Início: a partir de 14/10/2025

Témino: 12/12/2025

Horário: de terça a sexta-feira, das 13h30 às 16h30

Local: Rua Ercílio Antonio Meira, 777, Jardim Santa Izabel

Conteúdo:

Neste curso do Senai, os alunos terão a oportunidade de aprender técnicas e processos essenciais da indústria automotiva, sendo capacitados para atuar em diferentes áreas da produção, com foco na eficiência e qualidade.

