A torcida do Corinthians- Seus fãs são os que mais mencionam e reclamam da arbitragem no futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, citam a arbitragem quase seis vezes mais em seus comentários do que os torcedores do Flamengo.

O estudo identificou 1.667 referências à arbitragem brasileira em comentários de torcedores dos 20 times da Série A do Brasileirão na rede social Reddit, feitos até 15 de agosto. Foi contabilizada como menção à arbitragem toda incidência de ao menos um dos 50 principais árbitros do futebol brasileiro e mais as palavras “árbitro”, “arbitragem”, “VAR” e “bandeirinha”, num total de 54 palavras-chave.

Os torcedores do Corinthians foram os que mais mencionaram a arbitragem, com 375 menções, cerca de 22% de todas as menções identificadas com o uso de linguagem de programação Python. Em segundo lugar, apareceram os torcedores do Internacional, com 310 menções à arbitragem. A torcida do São Paulo completa o pódio, com 277 incidências.

Corintianos falam muito e falam mal da arbitragem

Não apenas muito, como também os torcedores do Corinthians falam mal da arbitragem. A ferramenta de análise de sentimentos VADER identificou que 77,6% de todos os comentários corintianos sobre a arbitragem tiveram teor negativo.

Não é o maior percentual, com os torcedores do Fluminense ocupando o primeiro lugar: cerca de 87% de comentários negativos. Mas a diferença está na quantidade de comentários em si: apenas 39 comentários tricolores tiveram menções à arbitragem.

Palmeirenses são os que falam da arbitragem de forma mais neutra

No lado oposto do estudo, está o Palmeiras. Foram contabilizadas 140 menções à arbitragem em comentários feitos por palmeirenses no Reddit. Aproximadamente 33% deles foram com teor positivo, de acordo com a ferramenta de análise de sentimento.

Os vascaínos aparecem em segundo entre os que mais falam neutramente da arbitragem: 25% dos comentários. E são os sextos que mais falam mal.

Apesar de episódios históricos de reclamações da arbitragem, os torcedores do Botafogo são, conforme o estudo, os torcedores que mais falam dos árbitros com tom positivo. Cerca de 28% dos comentários foram positivos em relação à arbitragem. Em um total de 39 comentários, isso mostra que os alvinegros não têm nos árbitros o foco de suas discussões.

As dez torcidas brasileiras que mais mencionam a arbitragem:

1 – Corinthians: 375 comentários

2 – Internacional: 310 comentários

3 – São Paulo: 277 comentários

4 – Vasco: 167 comentários

5 – Grêmio: 141 comentários

6 – Palmeiras: 140 comentários

7 – Flamengo: 64 comentários

8 – Cruzeiro: 59 comentários

9 – Atlético-MG: 40 comentários

10 – Fluminense e Botafogo: 39 comentários

