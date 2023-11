O ex-vice prefeito de Americana e médico ginecologista, Seme Calil Canfour, morreu em sua residência, na manhã desta quarta-feira, aos 87 anos.

Dr. Seme, muito querido, foi vice-prefeito do ex-prefeito Diego De Nadai. Ele deixa esposa e três filhos.

O corpo será velado na Associação Médica de Americana (AMA), na Avenida Brasil, 1390, a partir das 17h. O sepultamento acontecerá nesta quinta-feira, às 10h30, no cemitério da Saudade.

A Prefeitura de Americana declarou luto oficial pelo falecimento.

O prefeito Chico Sardelli decretou luto oficial de três dias em Americana por conta do falecimento do Dr. Seme Calil Canfour.

“Médico renomado, cidadão participativo e ex-vice prefeito do município, Dr. Seme Calil deixa um legado de trabalho e dedicação pela cidade. Que Deus possa confortar os corações dos amigos e familiares neste momento de luto”, disse o prefeito.

