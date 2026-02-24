A exposição “Carnaval em Papel”, com figurinos e criações temáticas do artista visual José Dionísio Chiaranda, conhecido como DjhoniKiaranda, fica em cartaz na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” até esta sexta-feira (27). A mostra pode ser conferida gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Praça Comendador Müller, 172, Centro.

Com um acervo que resgata peças produzidas entre o final dos anos 1990 e a primeira década de 2000, a exposição oferece ao público um mergulho na estética e na memória do Carnaval. Artista multimídia, Chiaranda é formado em Licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL) e cursa pós-graduação em Gestão e Design de Carnaval pela Faculdade CENSUPEG, tendo atuado como carnavalesco, enredista, figurinista e aderecista.

Sua trajetória no universo da festa popular teve início em 1981, na cidade de Piracicaba, e desde então o artista expandiu sua atuação para importantes agremiações. Na capital paulista, colaborou com escolas de samba tradicionais como Vai-Vai, X-9 Paulistana e Leandro de Itaquera.

Posteriormente, integrou os chamados Blocos Especiais de São Paulo, passando por Império de Guaianazes, Unidos do Piqueri e Folha Verde — esta última, onde desenvolveu trabalhos por sete edições consecutivas do Carnaval.

No interior do estado, marcou presença em agremiações de Piracicaba, além de quatro carnavais pela Unidos do Jardim América, em Capivari, e no município de Arujá.

Ghizini e Carnaval em Papel

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, convidou a população de Americana a visitar a Biblioteca e se aprofundar na cultura brasileira. “Esta exposição promove o encontro entre a tradição carnavalesca e a arte em papel, com peças que vão encantar os admiradores da nossa cultura popular”, destacou.