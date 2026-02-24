Morreu esta segunda feira o empresário barbarense Renato Domingues de Carvalho. Ele tinha 68 anos,era casado com Maria Eurides Bonagurio de Carvalho, deixando os filhos: Priscila e Renato. O horário da morte, segundo a funerário Orsola, foi às 15:30.

Ele foi o fundador da empresa de reciclagem Pesucar- que fica em Americana.

A empresa também trabalha com importação e hoje é administrada pela filha dele.

Aos familiares os mais sinceros sentimentos

￼ Velório de Renato Domingues

Araújo-Orsola dia 24 com início às 08:00

￼ Sepultamento:

Saindo às 15:30 para o Cemitério Campo da Ressurreição.

