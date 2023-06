Moto atropela criança no Jd da Paz

Uma criança foi atropelada no Jd da Paz na manhã deste domingo em Americana.

A vítima, de apenas 5 anos, foi atropelada por uma moto no interior do bairro enquanto caminhava com familiar. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro. De acordo com o pai da criança, eles estavam atravessando a Rua da União quando uma moto passou e atropelou o menino. O pai não ficou ferido.

A criança teve fraturas nas pernas e o pai a socorreu por meios próprios até o Hospital de Americana. O menino ficou internado.

O acidente foi registrado na Central de Polícia Judiciária, mas o motociclista ainda não foi identificado.

Após policialpadrao.com.br

