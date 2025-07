Moviecom do Tivoli exibe “Superman” em mais uma edição do CineMaterna

O Tivoli Shopping recebe nesta terça-feira, dia 29, às 14h, mais uma edição do CineMaterna, projeto que promove sessões de cinema especialmente preparadas para mães (e pais também!) com bebês de até 18 meses. O filme exibido nesta edição será o longa “Superman”, nova adaptação do icônico herói da DC Comics.

Criado para proporcionar momentos de lazer e acolhimento às famílias, o CineMaterna conta com diversas adaptações na sala de cinema, como ar-condicionado em temperatura amena, som mais baixo, iluminação suave, trocadores disponíveis dentro da sala e local para estacionamento de carrinhos, além da presença de voluntárias para acolhimento do público.

“Acreditamos que iniciativas como o CineMaterna são essenciais para o bem-estar das novas mães, pois criam um espaço de convivência, leveza e pertencimento nesse momento tão delicado e especial da vida. O Tivoli apoia com muito carinho essa proposta”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O projeto CineMaterna acontece bimestralmente no Moviecom Cinemas do Tivoli Shopping, com a escolha do filme feita por votação do próprio público no site da instituição: www.cinematerna.org.br.

Sobre o filme

Na trama, o icônico herói Clark Kent tenta equilibrar sua vida como jornalista e como o salvador de Metrópolis, enfrentando novos vilões e dilemas morais que testam seu compromisso com a humanidade. O filme traz uma nova abordagem do personagem e promete emocionar tanto os fãs antigos quanto uma nova geração de espectadores.

Para participar do CineMaterna, basta comparecer ao cinema no dia e horário da sessão. Os ingressos podem ser adquiridos no site, aplicativo ou diretamente na bilheteria do Moviecom Cinemas.

As 10 primeiras mães ou responsáveis a chegarem ao cinema ganham ingressos de cortesia, distribuídos por voluntárias do projeto cerca de meia hora antes do início do filme.

Serviço:

CineMaterna – Superman

📅 Data: Terça-feira, 29 de julho de 2025

⏰ Horário: 14h

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

🎟 Ingressos: No site, aplicativo ou bilheteria do Moviecom Cinemas

