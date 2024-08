MPE pede cassação do registro de Pablo Marçal

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu cassação do registro de candidatura de Pablo Marçal que concorre a prefeito de São Paulo nas eleições deste ano.

O pedido para Marçal ocorreu por abuso de poder econômico em razão, segundo a promotoria, da forma como foram utilizados nas redes sociais seus vídeos durante a pré-campanha eleitoral.

O MPE viu abuso de poder econômico na forma como o candidato do PRTB assegura ganhos financeiros a seus apoiadores nas redes sociais para que divulguem sua propaganda eleitoral.

Para o órgão, ela não declara a forma de pagamento. Também diz que ele distribuiu brindes com propaganda durante o Carnaval.

MPE também pediu de Boulos

O MPE também pediu a cassação do mandato de Boulos por abuso de poder político e econômico em razão do evento do 1º de Maio no qual o presidente Lula participou e pediu votos a ele. Porém, na última sexta feira, o juiz Antonio Maria Patiño Zorz negou a liminar pedida pelo Ministério Público. Sobre o pedido sobre Marçal, o juiz ainda não se manifestou.