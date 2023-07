O muffin é um bolinho originário da Inglaterra, trazido para os Estados Unidos por imigrantes britânicos e assim, se espalhou pelo mundo. O termo “muffin” vem da palavra francesa “moufflet” e inicialmente era feito com massa fermentada. Com o tempo, a receita foi adaptada e os muffins passaram a ser feitos com massa rápida semelhante aos cupcakes. Atualmente, são populares em todo o mundo e existem em diversas versões com diferentes sabores e coberturas.

A Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, apresenta um versão ainda mais saborosa do muffin, com deliciosas Chipshow TOP de Chocolate Ao Leite , Recheio e Cobertura de Chocolate Ao Leite Melken, ideal para um chá da tarde em família, confira.

Bolo de Muffin

Tempo de preparo: 10 minutos | Tempo de forno: 25 minutos | Rendimento: Até 2 bolos de 510g cada

Ingredientes

Massa

120g Chipshow TOP de Chocolate Ao Leite

480g Massa crua de bolo amanteigado (receita abaixo)

Cobertura e decoração

500g Recheio e Cobertura de Chocolate Ao Leite Melken

20g Granulé de Chocolate Branco Melken

Modo de preparo

Massa

1. Misture cuidadosamente as Chipshow TOP de Chocolate Ao Leite à massa crua de bolo amanteigado. Divida a massa entre duas formas pequenas de furo central, previamente untadas e enfarinhadas. Asse em forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 25 minutos. Desenforme.

Cobertura e Decoração

1. Misture o Recheio e Cobertura de Chocolate Ao Leite Melken com uma colher até ganhar consistência cremosa e espalhe sobre as superfícies dos bolos.

2. Finalize a decoração com 10g de Granulé de Chocolate Branco Melken em cada bolo.

Receita da massa crua de bolo amanteigado:

Bata 115g de açúcar, 80g de margarina (80% de lipídios) e 18g de gemas de ovos. Adicione 160g de farinha de trigo, 8 g de leite e continue batendo. Incorpore 3g de fermento químico, retire da batedeira e incorpore aos poucos 35g de claras em neve. Rende 480g de massa crua.

Conheça a Harald:

Líder no mercado de coberturas, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP, Confeiteiro e Inovare. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.