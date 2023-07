Prefeitura constrói sarjetões na Rua Orlando Dei Santi

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta semana, a construção de dois sarjetões e a regularização de sarjeta na Rua Orlando Dei Santi, na região do bairro Jardim Progresso.

Os sarjetões serão construídos no cruzamento da Rua Orlando Dei Santi com as Ruas João Rosa e João Truzzi. A regularização de sarjeta foi executada na Rua Álvaro Cechino.

“Essas obras vão melhorar o escoamento da água pluvial, acabando com o acúmulo de água nesses pontos e o desgaste do asfalto”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Após o período de secagem, será realizada a recomposição asfáltica do local.

