ParkCity Sumaré promove sessão de fotos com a Barbie; evento gratuito

O filme Barbie estreou nos cinemas do Brasil na última quinta-feira (dia 20 de julho) com grande sucesso de bilheteria. E para oferecer aos clientes uma experiência completa, o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma ação especial para celebrar a estreia com os fãs da boneca.

Na quarta-feira, dia 26, das 15h às 17h, ocorrerá o Pink Day na Praça de Alimentação do empreendimento. A cosplay da Barbie participará de uma sessão de fotos gratuita com os fãs.

“O Shopping ParkCity Sumaré visa sempre proporcionar atratividades que despertam encantamento nos clientes e o encontro com a personagem, que é um símbolo de inspiração e diversidade para as mulheres, vêm reforçar que o ParkCity é um local para viver experiências”, comenta Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Para tornar o Pink Day mais especial, os fãs estão convidados para ir ao encontro da personagem icônica caracterizados com a cor rosa.

“A personagem, que atravessa gerações, promete proporcionar em sua visita ao Shopping ParkCity Sumaré uma experiência inesquecível para toda a família aproveitar o feriado municipal”, destaca Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Serviço

Sessão de Fotos com a Boneca mais amada do mundo no Shopping ParkCity Sumaré

Data: 26 de julho de 2023.

Local: Praça de Alimentação.

Horário: das 15h às 17h.

Evento gratuito.

