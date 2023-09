A mulher que havia sido atropelada na última quinta-feira

na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana, morreu na madrugada deste sábado (2), no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. Vanessa Belisário da Silva tinha 41 anos.

O atropelamento dela aconteceu logo depois do almoço, por volta das 13h30 da quinta-feira (31). O caso foi atendido pela Gama (Guarda Municipal), outra mulher de 44 anos conduzia um Nissan/Kicks no sentido Centro.

Ela atingiu a vítima que tentava atravessar a via em direção à Rua São Gabriel. A motorista do carro não ficou ferida.

AJUDA MÉDICO- Um médico que passava pelo local e viu o acidente decidiu realizar os primeiros socorros em Vanessa. A pedestre foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento 192 para o HM, ficou internada por dois dias.

O corpo de Vanessa foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

