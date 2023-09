MAIS CRECHE Parceria com o Governo do Estado assinada na quinta pelo prefeito Leitinho

Schooder (PSD), a Prefeitura de Nova Odessa vai construir um novo e moderno CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil, ou seja, uma nova “creche municipal”) no Jardim dos Lagos 2, com capacidade para cerca de (até) 170 alunos. A viabilização da parceria teve mediação do deputado estadual Oseias de Madureira.

Prefeito e autoridades participaram na sede da Secretaria Estadual de Educação da assinatura dos convênios do PAINSP (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo), com 12 unidades do Programa Creche Escola em 11 cidades – cada uma estimada em cerca de R$ 4,8 milhões, incluindo a de Nova Odessa. A Prefeitura já tem em fase final de obras um novo CMEI no Jardim dos Lagos 1, para 80 crianças, viabilizada através de contrapartida.

“Através do trabalho do deputado, estamos conseguindo uma creche para a região do Jardim dos Lagos. Temos crianças ainda fora da creche, mas através dessa conquista, deste convênio com o Estado, estamos conseguindo uma nova creche para as mães e pais colocarem seus filhos e poderem trabalhar tranquilos”, afirmou o prefeito Leitinho logo após assinar o convênio.

“É com alegria que eu anuncio para Nova Odessa uma nova creche pública. A gente está junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Educação neste trabalho em prol de Nova Odessa. A população da cidade e o prefeito Leitinho podem contar sempre com nosso trabalho na Assembleia Legislativa, nosso mandato está aí para servir vocês”, afirmou o deputado estadual Oseias de Madureira.

“Só temos a agradecer ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário da Educação, Renato Feder, e ao deputado Oseias de Madureira, que é um grande parceiro de Nova Odessa, por essa grande conquista para nossa gente, para nossas crianças”, completou o prefeito Leitinho.

“É algo extraordinário para a Rede Municipal de Educação. Estamos caminhando para ‘zerar’ a espera por vagas em creches, ampliando unidades, buscando parcerias e construindo dois novos CMEIs. E mais um passo gigantesco neste sentido foi dado hoje. A gestão do prefeito Leitinho está fazendo o que é necessário para garantir uma Educação Pública de excelência para todas as nossas crianças, de todas as idades. E isso passa por atender toda a demanda por creche”, completou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

Além das duas creches nos jardins dos Lagos 1 e 2, que vão somar cerca de 250 novas vagas quando prontas, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura acaba de reabrir o CMEI Professora Walderez Gazzetta, do Jardim Planalto. A unidade reativada trouxe cerca de 50 novas vagas imediatamente.

“Também estamos reestruturando dois prédios antigos da Rede Municipal, um no Jardim Eneides e outro nas Chácaras Central, para voltarem a funcionar como creches – e já conversamos com alguns empresários que pretendem montar creches privadas na cidade, nas quais poderemos ‘comprar’ mais vagas através do Programa Municipal Bolsa-Creche”, finalizou o secretário municipal de Educação.