Bolsonaristas agora pregam boicote ao 7 de setembro

Boicote- Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão promovendo uma campanha chamada “fique em casa” para evitar a participação de aliados em manifestações no 7 de setembro, visando esvaziar o primeiro desfile do governo Lula.

Na região, as prefeituras mantiveram as datas cívicas com desfiles e participação de toda a comunidade.

Essa campanha ganhou adesão de políticos como o deputado Zé Trovão e o senador Magno Malta, que argumentam que o momento não é propício para comemorações e que o atual governo não representa o país.

Bolsonaro, conhecido por mobilizar grandes multidões no 7 de setembro em anos anteriores, agora enfrenta fragilidades devido a investigações que atingem seus aliados e familiares.

