A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 34 anos, ocorrida na tarde desta quarta-feira (6), após um procedimento realizado em uma clínica ocupacional de Americana. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da vítima relatou que levou a mulher até a clínica, no bairro Frezzarin, por volta das 14h30. Ela faria um procedimento de “escleroterapia”, utilizado no tratamento de vasinhos e varizes nas pernas.

Segundo o registro policial, o homem aguardava na sala de espera quando, por volta das 17h, foi informado por um médico de que a esposa havia morrido durante o atendimento.

Ainda conforme o BO, o marido afirmou que a mulher não apresentava problemas de saúde, além da condição relacionada aos vasinhos nas pernas.

A perícia técnica esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para apontar a causa da morte.

O caso segue em investigação no 4º Distrito Policial de Americana. Novas oitivas devem ser realizadas e a Polícia Civil aguarda o resultado do laudo necroscópico do IML para esclarecer as circunstâncias da morte.

Em nota, o médico responsável pelo procedimento afirmou que o ocorrido foi “uma fatalidade” e declarou que toda a assistência necessária teria sido prestada conforme os protocolos existentes. Ele também manifestou solidariedade à família da vítima.