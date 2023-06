Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 2h, dois homens, um de 41 anos e outro de 48, entraram em uma Igreja, na Rua Emílio de Menezes, em Americana, e levaram fios.

A equipe da polícia militar foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de alarme disparado. No local, havia um indivíduo no interior da Igreja, que foi abordado pelos policiais, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse, porém, ao seu lado, havia uma faca e alguns fios cortados.

Segundo a polícia, no piso superior havia um segundo indivíduo que tentava fugir, mas que também foi abordado.

Durante a vistoria no local, as equipes observaram que já estavam separados alguns objetos, dentre eles, duas guitarras elétricas, câmeras de monitoramento, fios de cobre, caixas de som e uma caixa com documentos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde os indivíduos permaneceram presos.