Nada de presentes na porta de casa: 59% dos consumidores pretendem realizar compras de Natal online e retirar na loja física

Neste mês, por conta das comemorações do fim de ano, as vendas físicas no varejo se intensificam, e tanto nas lojas quanto nos shoppings centers os varejistas precisam estar preparados para atender os consumidores. Atualmente, atuar de forma omnichannel é o fator mais atrativo de compras para os consumidores. Unir, por meio de uma experiência de compra integrada, o que acontece no mundo digital com o mundo físico atrai mais clientes pela funcionalidade da compra. Segundo a pesquisa Tendências de Consumo da Globo, 32% dos consumidores pretendem realizar compras nos canais off-line neste Natal. Outro dado levantado aponta que 52% pretendem pesquisar preços e informações de produtos em ambos canais (online e offline) antes de efetuar a compra. Portanto, nenhum dos dois canais deve ser subestimado pelos lojistas; a integração entre as vendas físicas e digitais veio para ficar, e a omnicanalidade tornou-se uma das principais tendências do varejo. De acordo com o levantamento, 59% gostam da opção de realizar a compra do produto pela internet e retirar na loja física. Os dados ligam o alerta para que o varejo retome as atenções à experiência fornecida aos clientes durante a jornada de compra, já que 72% gostam da opção inversa, ou seja, comprar o produto na loja física e receber em casa. A chamada omnicanalidade é a principal estratégia de integração de vendas, pois possibilita uma experiência funcional e facilitada ao consumidor, uma vez que fornece mais variedades de produtos e opções de consumo de modo personalizado. “A estratégia omnichannel ajuda, sem dúvidas, a construir, por meio dos canais digitais, uma relação do consumidor com a marca. Se sua empresa consegue cativar o cliente ao estar por dentro das maiores tendências do mercado, como mesclar o meio físico e digital, a imagem do seu negócio será positiva”, comenta Juliano Ricardo Regis, gerente comercial do Myrp Enterprise, sistema de gestão empresarial voltado às grandes operações franqueadoras do varejo de moda. “Um dos principais objetivos da venda omnichannel é fazer com que não haja diferença entre a compra online ou presencial, além de possibilitar a experiência de realizar a compra de onde e quando desejar, sem restrição de horário ou lugar. Outro ponto que vale destacar é que a omnicanalidade faz com que o cliente fique sempre satisfeito, pois se o produto não está disponível na loja, é possível que a compra seja feita e retirada em outra unidade ou até mesmo que ele receba o produto em casa”, finaliza Regis.