Nutricionista ensina receitas saudáveis para as ceias de Natal e Ano Novo

O período de fim de ano é época de mesa farta nos lares brasileiros. Pernil assado, sobremesas diversas, salpicão, vinho, cerveja, e por aí vai… Para alguns daqueles que estão tentando manter o peso sob controle, a diversidade, os sabores são uma porta de entrada para o exagero.

Porém, dá para se deliciar com as ceias sem sentir culpa, ensina a nutricionista Bruna Borges Machado, especialista no tratamento contra a obesidade e em comportamento alimentar do Instituto Joffre Rezende, em Goiânia.

“Dietas são feitas na rotina. Curta as ceias, mas sem a necessidade de exagerar”, pontua Bruna. Além de dosar as porções, ela orienta a substituir ingredientes por outros mais saudáveis.

A escolha de carnes mais magras, trocar a maionese do salpicão por ricota ou iogurte natural e especiarias são alguns exemplos, ensina a nutricionista que desenvolveu uma série de receitas para a ceia com ingredientes mais saudáveis. “Para ninguém passar vontade”, diz.

De antemão, ela já reforça que a substituição não altera o sabor dos pratos, mas é preciso lembrar que, por serem saudáveis, não significa que não têm calorias. “Se consumidos em exagero, pode gerar ganho de peso”, alerta. Confira:

SALADA TROPICAL NATALINA

Ingredientes

1/2 cabeça de alface pequena

1 caixinha de tomates-cerejas

1 cebola roxa

1 manga

1 pacote de queijo parmesão ralado

Rúcula a gosto

Figos a gosto

Azeite a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes;

Pegue uma tábua e comece a picar os ingredientes. Comece pela alface;

Corte os tomates-cerejas ao meio;

Em pedaços pequenos, pique a rúcula e, em seguida, as frutas;

Com todos os ingredientes bem picados, despeje em um recipiente. Misture bem e acrescente o azeite e o sal a gosto;

Finalize com o queijo parmesão por cima da salada e sirva.

SALPICÃO FIT

Ingredientes

1 peito de frango cozido e desfiado

1 peça pequena (200gr) de ricota cortada em cubinhos

½ xícara de uvas passas/1 xícara de azeitonas

1 maçã verde em cubinhos

1 cenoura cozida e fatiada finamente

1 ½ copo de iogurte natural

1 cebola em cubinhos

3 dentes de alho amassados

Azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes delicadamente e conserve na geladeira.

PUDIM DE CHIA

Ingredientes

120 ml de leite vegetal ou leite de coco sem açúcar

2 colheres de sopa de chia

2 colheres de chá de xilitol ou açúcar de coco

Modo de Preparo

Em um bowl ou pote de vidro, misture o leite com xilitol ou açúcar de coco, até dissolver; em seguida, adicione a chia e misture;

Mexa bem para que as sementes de chia não se aglomerem;

Deixe descansar, por cinco minutos, e mexa novamente;

Guarde na geladeira por ao menos duas horas ou faça na noite anterior.

Quando for consumir, é só adicionar toppings da sua preferência, como frutas vermelhas, geleia, coco ralado, banana, pedaços de chocolate meio amargo.

