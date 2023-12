Morador de Americana ganha R$500 mil no Vida Cap de Natal

Morador do Parque Universitário em Americana, comprou o título do Vida Cap de Natal – Limeira no supermercado Davita do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste. Sortudo dividirá R$ 1 milhão com um morador de Iracemápolis.

Sorteio ocorreu na manhã deste domingo (24), véspera de Natal e também prestigiou 100 apostadores com R$ 2.500, mas antes, no 1°, 2° e 3° giro, foram liberados R$ 10 mil para Piracicaba, R$ 20 mil para Mogi Mirim e R$ 30 mil para uma moradora do Parque das Nações, em Americana.

