Nathália quer uso de verba nas cirurgias pediátricas

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou um requerimento

e uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre cirurgias pediátricas e sugerindo a utilização de verbas de emendas parlamentares para a realização de um mutirão de cirurgias no município.

Nos documentos, a parlamentar explica que foi procurada por usuários da rede pública de saúde que relataram a existência de fila de espera para as cirurgias. Ainda de acordo com os cidadãos, as principais cirurgias pediátricas agendadas são de amígdalas, adenoide, hérnia, postectomia (fimose) e orquidopexia (testículos).

“Esses procedimentos são extremamente importantes para saúde das nossas crianças, por isso é necessária uma força-tarefa para zerar essa fila. Através do meu mandato consegui trazer R$ 1 milhão em emenda para custeio da saúde, então peço que a prefeitura dê atenção a essa demanda”, aponta Nathália.

No requerimento, a autora questiona o Poder Executivo se existe fila de espera para procedimento cirúrgico pediátrico e quais os principais procedimentos cirúrgicos pediátricos realizados no município de Americana em 2023. Pede, ainda, a apresentação da lista de espera e as respectivas especialidades.

O requerimento e a indicação serão discutidos e votados pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (25). Se aprovados, serão encaminhados à prefeitura para resposta.

