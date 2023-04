Após diversas solicitações de moradores por meio de comentários nas redes sociais e até indicações via Câmara, a Prefeitura de Americana ativou o hemocentro do HM durante um feriado e final de semana.

A ação ocorreu na última sexta-feira e no sábado, das 07h às 11h em ambos os dias.

O objetivo era recuperar o estoque de sangue dos tipos A+, A- e O+, O-. No entanto, todos os tipos puderam ser doados e dessa vez não foi necessário o agendamento.

O Novo Momento apurou que em apenas 4 horas de atendimento na sexta-feira, foram doadas 72 bolsas de sangue, o equivalente ao que foi doado em todos os dias anteriores daquela semana.

Por conta do horário e da fila, algumas pessoas voltaram embora sem realizar a doação, foi o caso do vereador Thiago Martins (PV) que retornou no sábado.

Cada doador contribui para salvar até 4 vidas.

