Prefeito se casa com adolescente de 16 anos e nomeia sogra em cargo

O prefeito de Araucária no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, se casou com a adolescente de 16 anos Kauane Rode Camargo, no mês passado. O registro consta no cartório civil da cidade.

Kauane participou de um concurso de beleza no mês passado e ficou em segundo lugar, ela frequenta o Ensino Médio de uma Escola Cívico Militar.

Segundo o Plural de Curitiba, no dia seguinte ao casamento o prefeito nomeou a mãe e Kauane como Secretária do Município.

A notícia causou espanto nas redes sociais por ser um caso de união precoce, que coloca em risco o futuro de meninas.

