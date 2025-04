Xbaile traz Negão Original- Nesta quinta-feira (17), véspera de feriado, o Gran Aster, no centro de Americana, recebe mais um evento da produtora Xbaile, que vem se consolidando como referência no interior paulista. E nesta edição especial, além da música, tem espaço também para a solidariedade.

A grande atração da noite será o fenômeno do funk MC Negão Original, que acaba de assinar um contrato milionário com a gravadora Warner, marcando um novo capítulo em sua carreira. Seu show promete movimentar a cidade e atrair fãs de toda a região.

Além disso, a line-up conta com nomes de peso como DJ Kid, Allan Siqueira, DJ Luizão, Biel 019 e Souza 019.

Negão Original pra turma VIP

Quem assina a produção do evento é a própria Xbaile, que lançou a campanha “VIP Social”: promoters que doarem 1kg de alimento não perecível garantem entrada gratuita até meia-noite. Todo o material arrecadado será doado ao Fundo de Solidariedade do Município de Americana, reforçando o compromisso do evento com causas sociais.

“Ajudar quem mais precisa e, ao mesmo tempo, saber que um evento como esse está impactando vidas é o que nos move. Estamos felizes em poder unir cultura, diversão e solidariedade em uma só noite”, destacou Igor Vinicius, um dos responsáveis pela produção.

Presente em diversas apresentações do artista pela região, Matheus Marques, contratante de longa data do MC, também fez questão de deixar seu depoimento.

“Fui o contratante que mais trouxe o Negão Original para Americana, e nesse novo momento da carreira, desejo toda sorte do mundo. Espero poder recebê-lo novamente em 2026, com ainda mais sucesso”, afirmou Matheus.

O artista, que cumpre normalmente todas as agendas no Brasil, embarca ao fim deste mês para uma longa turnê pela Europa, consolidando ainda mais sua carreira internacional. MC Negão Original soma milhões de visualizações no YouTube, com hits como Igaratá, 1, 2, 3, 4 e 5, entre outros grandes sucessos do funk que conquistaram o país.

Com estacionamento interno e estrutura completa, o Gran Aster está preparado para receber o público com segurança e conforto. Uma festa que promete ser inesquecível — dentro e fora da pista.

Venda de últimos ingressos pista

Venda de últimos Camarotes

Venda de últimos Privates

ticketimediato.com/product/details/vicrime-zero-dezenove.html?productId=304

Gran Aster Eventos

R. Rio Branco, 70 – Centro, Americana – SP

