A Nestlé Brasil comprou o grupo CRM, dono das marcar Kopenhagen e Brasil Cacau. O negócio foi avaliado em aproximadamente R$4,5 bilhões.

Apesar do contrato ter sido assinado nesta quinta-feira, a finalização do negócio deve acontecer até 2024.

Em 2020, a Kopenhagen já havia sido comprada por um Grupo Americano, Advent, que decidiu sair do negócio agora.

Esse é o segundo negócio que a Advent deixa de ter participações no Brasil. Em agosto, o grupo deixou de ter participações no Carrefour Brasil.

