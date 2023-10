Neymar xinga presidente da CBF em Cuiabá

O vexame do empate com a Venezuela irritou Neymar

Segundo informação do radialista José Carlos Araújo (@GarotinhoJCA), o craque do futebol árabe xingou muito Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, após ser atingido por um saco de pipoca na Arena Pantanal.

O jogador chamou Ednaldo de “filho da p***”, mandou o presidente “tomar no c*” e disse que ele “não deveria ter levado a Seleção para aquele lugar” para que os atletas passassem por tal situação e fossem xingados.

Além disso, Neymar ameaçou não viajar para Montevidéu para o jogo da próxima terça-feira, contra o Uruguai. Pessoas que presenciaram a cena seguraram o jogador e contornaram a situação.

SEQUÊNCIA DO TRABALHO- A Seleção Brasileira Masculina de Futebol realizou, neste sábado (14), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, o seu primeiro treino de olho na partida diante do Uruguai, marcada para terça-feira (17), no Estádio Centenário, a partir das 21h (de Brasília), pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo.

O técnico Fernando Diniz dividiu a equipe em dois grupos. O primeiro realizou um trabalho tático e de posicionamento com bola. Já os demais, trabalharam em campo reduzido. O volante Casemiro não participou das atividades. O atleta ficou fazendo fisioterapia na concentração. Casemiro sofreu uma pancada no tornozelo direito durante o empate em um a um com a Venezuela, em Cuiabá (MT).

