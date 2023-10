De cada 10 escolhas de nome de rua em Americana, 9 são de homens

Mesmo com um número de habitantes com predominância feminina em Americana, a ausência de mulheres nos espaços de poder também tem sido refletida quando os vereadores da cidade protocolam homenagens via nomenclatura de ruas, praças e espaços públicos.

Uma apuração do Portal Novo Momento descobriu que, em Americana, entre janeiro de 2021 e setembro de 2023, ao menos 44 homens foram homenageados com a fixação de seus nomes em placas de rua após aprovação de lei na Câmara de Vereadores. Somente nessa legislatura, a Câmara tem três vereadoras que (deveriam) atuar em prol da inclusão feminina no cenário político.

Estas leis são de responsabilidade dos atuais vereadores de Americana, que, nesse mesmo período, propuseram apenas quatro homenagens de denominação para mulheres.

Quando se trata de Título de Cidadão Americanense, que é o mais honroso reconhecimento oferecido no município, os atuais vereadores escolheram 24 homens e apenas uma mulher, entre 2021 e 2023.

Americana conta com 124 mil moradoras e 119 mil moradores. Entre os idosos, são 18 mil senhoras e 14 mil senhores.

