Seria noia? A Guarda Municipal de Americana prendeu, na noite desta terça-feira (data do fato), um homem de 47 anos por furto tentado no Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano.

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da ROMU visualizou o indivíduo mexendo na caixa de energia elétrica de um poste de iluminação pública. Ao receber voz de parada, o suspeito arremessou uma ferramenta de cima do viaduto e tentou fugir a pé, sentido Avenida Bandeirantes.

Após breve acompanhamento, o homem foi detido nas proximidades do SESI. Devido ao risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. No local, os agentes localizaram uma mochila preta. A ferramenta dispensada não foi encontrada.

Noia ou não, deu cana

A Polícia Científica foi acionada e realizou perícia no local, que permaneceu preservado por outra equipe da Guarda Municipal. Após os procedimentos, o detido foi conduzido ao Plantão Policial.

O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.