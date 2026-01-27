Saúde de Santa Bárbara segue com as ações do Janeiro Branco

Campanha é dedicada à promoção da saúde mental e emocional

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações do “Janeiro Branco” no Município. Promovida desde o início do mês, a iniciativa é dedicada à promoção da saúde mental e emocional das pessoas. No período, as equipes dos CAPSs (Centros de Atenção Psicossocial) e demais setores da Saúde tem intensificado as orientações em Oficinas e Salas de Espera Ativa, com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico e estimular a busca por cuidados especializados, quando necessários.

O “Janeiro Branco” é um movimento ao estilo das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul e tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. A campanha é promovida em janeiro pelo fato do primeiro mês do ano estar simbolicamente associado a recomeços, reflexões e novos projetos. A escolha do nome “Janeiro Branco” remete à ideia de uma “folha em branco”, incentivando as pessoas a reescreverem suas histórias e priorizarem a saúde mental.

“Cuidar da saúde mental não deve acontecer apenas durante o Janeiro Branco. É um cuidado contínuo, que envolve a vida como um todo: a família, os amigos, o trabalho, os estudos e, principalmente, a convivência. Para estar bem, é fundamental sair de casa, construir projetos e manter vínculos, já que somos seres sociais e o isolamento acaba afetando diretamente a saúde”, afirmou o médico-psiquiatra Eduardo Perilo, do CAPS Infantojuvenil de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com ele, o desenvolvimento emocional acontece a partir das experiências reais e das relações com outras pessoas. “O crescimento vem do contato com o outro, das trocas, dos desafios e da responsabilidade do dia a dia. Além disso, é importante ter cuidado ao interpretar sinais de sofrimento. Tristeza e dificuldades fazem parte da vida e não são, por si só, doenças. O que merece atenção é quando esses sinais persistem ao longo do tempo”, concluiu.

Tratamento

Em Santa Bárbara d’Oeste, a Prefeitura oferece tratamento para a população com demandas em saúde mental nos CAPSs, além de acolhimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e atendimento para os casos de urgência nos prontos-socorros.

O CAPS Infantojuvenil é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes com demandas graves em saúde mental. No CAPS II é feito o acompanhamento de demandas de adultos, não relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Já o CAPS AD (Álcool e Outras Drogas) realiza o acompanhamento de usuários com demandas graves, devido ao uso de álcool e outras drogas. O horário de atendimento nas unidades é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

O acesso aos serviços pode ocorrer de duas formas: por meio de encaminhamento por qualquer equipamento da rede municipal de saúde; ou por demanda espontânea, em que o próprio usuário procura diretamente o serviço. Ao chegar ao CAPS, é realizado um acolhimento, que consiste em uma escuta qualificada feita por uma dupla de profissionais do serviço. Em seguida, o caso é discutido em reunião da equipe multiprofissional, que define se há critérios para atendimento no CAPS.

Quando há indicação, o usuário passa a integrar o fluxo do serviço, participando principalmente de oficinas terapêuticas, além de atendimentos individuais, quando necessário. Quando não há critérios para atendimento nos CAPS, o usuário é orientado e direcionado para a sua UBS de referência.

Em 2025, O Departamento de Saúde Mental, vinculado à Secretaria de Saúde, registrou 31,7 mil atendimentos e procedimentos. Foram cerca de 13 mil no CAPS II, 11,5 mil no CAPS AD e 7,2 mil no CAPS Infantojuvenil.

Os números referem-se a atendimentos e procedimentos individuais e em oficinas terapêuticas promovidas pelas equipes, de acordo com a necessidade de cada usuário, sendo realizados por médicos, psicólogos, equipe de enfermagem e serviço social, entre outros profissionais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP