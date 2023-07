Nos pênaltis, Corinthians bate América MG (3-2)

O Corinthians voltou à campo na tarde deste sábado (15), quando enfrentou o América-MG, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E em um jogo muito bem jogado, o Timão venceu a equipe mineira no tempo normal, por 3 a 2, com gols de Renato Augusto, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Com o resultado, a decisão foi para os penais. E aí a estrela do GIGANTE Cássio brilhou novamente, com dois pênaltis defendidos. Os jogadores do Alvinegro que converteram os pênaltis foram Fábio Santos, Giuliano e Yuri Alberto, terminando a série pelo placar de 3 a 1.

Classificado para as semifinais, o Timão já tem um adversário definido e será um Clássico Majestoso, contra a equipe do São Paulo, ainda sem data definida pela CBF.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Timão com Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Gabriel Moscardo e Renato Augusto; Matías Rojas, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram no decorrer do jogo: Bruno Méndez, Ruan Oliveira, Giuliano, Adson e Matheus Araújo. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Romero, Caetano, Matheus Bidu, Biro, Roni e Felipe Augusto.

Primeiro tempo

No primeiro minuto de jogo, o Corinthians já chegou com perigo: Róger Guedes recebeu de Gil, ajeitou e chutou, o goleiro fez uma grande defesa, mandando a bola pra escanteio.

Aos 16, Rojas levantou na área, Róger Guedes cabeceou, levando muito perigo ao gol adversário.

Mais uma chegada do Corinthians: aos 22 minutos, Matías Rojas recebeu de Moscardo e de muito longe chutou, a bola foi por cima do gol, levantando a Fiel nas arquibancadas. Dois minutos depois, Rojas, achou Róger Guedes e de fora da área chutou para a defesa do goleiro rival.

Aos 31, o América chegou com perigo pela primeira vez: a bola sobrou para Everaldo, dentro da área, mas no chute, a bola foi afastada por Murillo.

No minuto seguinte, o Timão respondeu: Fagner fez o passe para Rojas, o paraguaio enfiou a bola para Yuri Alberto, que chutou. A bola bateu nas redes pelo lado de fora.

Aos 41 minutos, Rojas, pela direita, foi até a linha de fundo, levantou na área para Róger Guedes, que cabeceou na trave!

O América teve mais uma chance no primeiro tempo, aos 44 minutos. Mastriani recebeu e chutou no canto de Cássio, que fez a defesa e a bola foi pra fora.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo, mas nada de relevante ocorreu.

Segundo tempo

O Timão voltou para a segunda etapa com a mesma formação.

Bola em jogo!

Gol do Corinthians! No primeiro minuto do segundo tempo, Fagner levantou a bola na área e Renato Augusto cabeceou para o fundo das redes, 1 a 0! Com este placar a partida estaria indo para a decisão nos pênaltis.



Renato Augusto inaugurou o placar na tarde deste sábado (15). Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

O Corinthians foi para cima do América, em busca do segundo gol. Guedes fez o passe para Moscardo, que de fora da área chutou com a perna direita e bola passou muito, mas muito perto do gol. A torcida, naquele momento, inflamava as arquibancadas da Neo Química Arena!

Aos seis minutos: Renato Augusto fez o passe para Yuri Alberto, que de frente para o gol chutou e o goleiro fez a defesa.

Aos 10, acontecerem as duas primeiras mudanças do Timão: saíram Fausto e Fagner e entraram Ruan Oliveira e Bruno Méndez.

Gol do Corinthians!! Aos 19 minutos, Guedes fez o passe para Ruan Oliveira, o camisa 33 cruzou para a área e Yuri Alberto empurrou para o fundo das redes, 2 a 0!

Aos 23 minutos, o América diminuiu o placar. Benitez chutou na entrada da área, a bola foi no ângulo, 2 a 1. Com esse resultado, novamente a decisão estaria indo para os penais.

Gol do Corinthians! Aos 27 minutos, em cobrança de escanteio, Gil escorou e Róger Guedes, de cabeça, colocou a bola no fundo das redes, 3 a 1!

E o América diminuiu novamente o placar, aos 37 minutos: em uma tabela dentro da área, a bola sobrou para Mastriani, que empurrou para o gol, 3 a 2.

Após o gol, o Corinthians mexeu duas vezes: saíram Renato Augusto e Matías Rojas e entraram Giuliano e Adson.

Aos 42 minutos, a última alteração do Timão: saiu Gabriel Moscardo e entrou Matheus Araújo.

Quase mais um do Timão: aos 43 minutos, Ruan Oliveira cruzou na área e Yuri Alberto não alcançou a bola.

O árbitro deu oito minutos de acréscimo. O Timão tentou ir pra cima para fazer o quarto gol, mas não conseguiu uma jogada de ataque. A partida foi encerrada e a decisão foi para os pênaltis.

Decisão de pênaltis

Na decisão de penalidades, a série de cinco foi iniciada com a equipe do América batendo. A primeira cobrança foi realizada por Mastriani. Ele foi para a bola e converteu. Fábio Santos foi o primeiro a bater pelo Timão: o camisa 6 foi para a bola e também converteu, 1 a 1.

A segunda rodada de cobranças começou com Marcinho. Ele foi pra bola e chutou pra fora! O segundo que bateu pelo Corinthians foi Giuliano. O camisa 20 chutou e fez, 2 a 1!

Na terceira rodada, Paulinho cobrou pela equipe mineira. Ele cobrou e CÁSSIO DEFENDEU!!! Adson cobrou pelo Coringão e também desperdiçou: a série seguiu em 2 a 1.

O América foi para a quarta rodada com Benítez. Ele cobrou e CÁSSIO DEFENDEU NOVAMENTE! Yuri Alberto cobrou pelo Alvinegro. O camisa 9 foi para a bola e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil!

Siga sempre o Novomomento nas redes sociais

aqui nosso canal no Instagram @novomomento