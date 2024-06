Nova Maternidade do Hospital Municipal será inaugurada no dia 25 de junho

A Nova Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi será inaugurada na próxima terça-feira, dia 25 de junho, às 18h. Referência no atendimento em saúde pública para gestantes em Americana, o espaço passou pela primeira grande reforma desde a inauguração do hospital, em 1982.

“Uma alegria enorme poder viver esse momento tão importante para Americana. Já são 21 obras entregues pela nossa gestão na área da Saúde e, sem dúvida, essa é uma das mais aguardadas. Estamos falando de novas vidas, novos americanenses, do momento mais sublime na vida de uma mãe, de um pai, de toda uma família. A nova Maternidade vai atender a nossa gente da maneira mais digna e humanizada possível”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“A expectativa por essa inauguração é tremenda. Já tivemos a alegria de passar por dezenas de reformas, de melhorias em tantos serviços de saúde nesses anos, e guardamos um sentimento especial para esse momento de devolver a Maternidade totalmente renovada para a população, como uma nova unidade mesmo. Certamente um marco para Americana”, comemora o vice-prefeito Odir Demarchi.

As obras estão na fase de ajustes finais. Nesta segunda-feira (17) foram instalados os letreiros de entrada da ala e do balcão de enfermagem, dando início aos serviços de identidade visual. Nos próximos dias ainda serão feitos os últimos retoques na pintura, a finalização do piso e a limpeza geral.

Simultaneamente, o mobiliário começa a chegar na ala que, após a conclusão da reforma, contará com 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), dois novos consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal, sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências.

“A Maternidade está totalmente renovada, com um ambiente mais acolhedor e que vai garantir muito mais dignidade às mamães, aos bebês e também aos funcionários. Essa é mais uma importante conquista da população americanense”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Em alguns dias Americana terá uma nova Maternidade, com uma estrutura bonita, moderna e acolhedora que trará mais conforto e bem-estar às gestantes e recém-nascidos. É gratificante fazer parte deste momento que será um marco e um salto na qualidade assistencial oferecida no Hospital Municipal”, observa o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana, Klebson Soares Carvalho.

O investimento conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria Municipal de Saúde, já previstos no contrato inicial com a SCMC, que administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

