Nova Odessa leva 3 medalhas na Copa Rio Claro de Judô

No último final de semana (6 e 7 de abril) os judocas de Nova Odessa

Miguel Marcelo, Vitor Sales e Thiago Arthur participaram da 3ª Copa Rio Claro de Judô, e garantiram três medalhas em suas categorias. Com um total de 529 atletas participantes do torneio, desde os 5 anos até a categoria Sênior, a competição foi acirrada e reuniu representantes de 29 associações e academia, incluindo Nova Odessa.

Miguel Marcelino, conquistou o 1º lugar na categoria Sub 11 Médio. Vitor Sales também garantiu sua medalha, alcançando o 2º lugar na categoria Sub 18 Médio.

Thiago Arthur levou para casa a medalha de 3º lugar na categoria Sub 15 Médio e ainda irá participar de uma seleção na divisão especial e classificatória para as finais do Campeonato Paulista, em Hortolândia, neste final de semana. E, por fim, Gabriel Jorge, que teve sua participação destacada na Categoria Senior Leve, demonstrando seu comprometimento e habilidade no tatame.

De acordo com Eugênio Cavalcanti, professor de judô e treinador dos atletas, o resultado do torneio foi muito satisfatório. “Parabéns a todos e agradecemos o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer e aos patrocinadores Aposerv, Multimalhas e Ótica de Sales por incentivar a prática de esportes e auxiliar os atletas na participação de campeonatos reginais”, finalizou.

É importante ressaltar que eventos como esse não apenas promovem a prática esportiva, mas também incentivam tanto atletas os iniciantes quanto os atletas mais experientes, oferecendo uma oportunidade única de treinamento, competição e troca de experiências entre os participantes de cada categoria.

Para praticar o esporte e desenvolver habilidades, os atletas podem buscar duas formas de aperfeiçoar seus conhecimentos e participar de campeonatos futuros: Campeonatos oficiais, onde existe classificação, como os Campeonatos Paulista e Brasileiro de Judô ou também copas ou festivais, que são abertos para todos os atletas, que podem ou não ser federados no esporte.

MODALIDADES DAS ESCOLINHAS

Retomadas em 2022, as Escolinhas Municipais de Esportes mantidas pela Prefeitura já atendem a mais de 2.000 crianças e adolescentes, além de muitos adultos. A Secretaria de Esportes e Lazer segue ampliando as opções de modalidades, horários e locais.

Atualmente, o Esporte oferece aulas de danças, handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, luta de braço e caratê, além de atividades esportivas para a Melhor Idade, a partir dos 60 anos. As aulas são ofertadas gratuitamente nos ginásios e campos de futebol da cidade, além do Espaço Melhor Idade, no Centro.

