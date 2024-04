O União Barbarense tem o maior desafio do ano

na manhã deste domingo em Franca. O Leão da 13 pega a Francana precisando vencer ou empatar e ir para a loteria dos pênaltis. O jogo acontece às 10h e tem transmissão ao vivo pelo Youtube da Federação Paulista.

Quem vencer avança para as semifinais da Série A4 do Campeonato Paulista e fica a 2 jogos do acesso para a A3 do ano que vem.

O UAB tem retrospecto melhor q