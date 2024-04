De modo geral, a própolis envolve uma composição variada de acordo com a flora de cada região. “Produzida pelas abelhas a partir de resinas e bálsamos de plantas e troncos, a substância é utilizada com a função de proteger e evitar danos à colmeia. Muitas pessoas conhecem os benefícios do mel enquanto recurso natural e se esquecem de que a própolis também é um aliado poderoso para nossa saúde, com múltiplas propriedades terapêuticas”, destaca o doutor em Tecnologia de Alimentos e CEO da Baldoni, Daniel Cavalcante. “A substância traz diversos compostos, entre eles, os flavonoides, muito conhecidos por combaterem infecções e prevenirem diversas doenças cardiovasculares e degenerativas”, complementa.

A própolis tem sido objeto de diversos estudos farmacológicos que sugerem que a substância age como antibiótico natural, fortalece o sistema imunológico, além de ser antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, antibacteriano, anestésico e antiviral. Também tem sido associada em tratamentos odontológicos, estando presente em enxaguatórios bucais e cremes dentais para prevenir cáries e tratar gengivites e estomatites.

Segundo o Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, revista científica referência em pesquisas relacionadas ao diabetes e distúrbios metabólicos, a substância também é avaliada como potente suplemento alimentar e efetiva na fase de pré-diabetes, por meio da regularização dos níveis de triglicerídeos e aumento do colesterol HDL, conhecido como “colesterol bom”. A literatura científica diz muito sobre as vantagens desse composto, popularmente conhecido por sua atuação no combate aos resfriados.

Cenário atual

O outono é uma estação de transição, ou seja, passa da época mais úmida e quente (verão) para o período mais frio e seco (inverno). Por ser marcado por oscilações nas temperaturas em diversas regiões do país, é importante redobrar os cuidados com a saúde ao longo dos próximos meses.

“Sabendo que o tempo frio contribui para a circulação de vírus respiratórios, é importante fortalecer a imunidade nesse período. Para isso, é possível adotar práticas simples como hidratação constante, alimentação equilibrada e uso diário da própolis como estratégia de prevenção”, alerta Cavalcante.

Vale lembrar que os problemas respiratórios também podem incluir bronquite e sinusite, além da gripe comum. Para se ter ideia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, por ano, a gripe cause comprometimento grave em 3,5 milhões de pessoas.

Própolis como antiviral

Para todas as faixa-etárias (crianças a partir de 2 anos), a própolis pode ser utilizada como antiviral. De acordo com estudo conduzido por um grupo de pesquisadores ligados a universidades da cidade de Barcelona, na Espanha, a substância é considerada promissora para o tratamento de resfriados.

“O extrato ou spray de própolis contribui para melhorar a imunidade e aliviar a dor de garganta no tempo seco, além de ter propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias muito potentes. Uma boa dica é combinar a substância com o mel, que age como fonte de energia natural, além de ser rico em vitaminas, minerais, enzimas e antioxidantes” , explica Daniel.

Em seu portfólio, a Baldoni oferece extrato de Própolis Silvestre com coloração marrom, proveniente de troncos de árvores, caules e folhas de plantas nativas da vegetação brasileira, e extrato de Própolis Verde, produzida a partir da resina do Alecrim-do-campo, contendo mais de 70 substâncias utilizadas em tratamentos diversos, ambos são indicados para uso farmacológico.

A linha Própion oferece diversas opções de produtos em spray, gotas e cápsulas produzidas com extratos naturais e nova tecnologia que otimiza a absorção dos nutrientes da própolis verde. A marca traz ainda combinações de própolis com Mel e Romã, além de Mel e Gengibre por meio da linha Propco na versão em spray.