A equipe do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou na manhã dessa quinta-feira (25/05), no auditório do Paço Municipal de Nova Odessa, a 3ª Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022. A apresentação do balanço foi feita pelo coordenador de área, Elioenai Wilcesky Tosini Neves. De acordo com ele, 347 residências do município (1,56%) ainda não responderam ao questionário, e os moradores têm até este dia 26 de maio para fazê-lo.

“Estamos pedindo aos moradores de Nova Odessa que não responderam ao Censo 2022 ou que conhecem alguém que ainda não foi recenseado para que nos procurem. Basta ligar para os telefones 137, 0800 721-8181 ou WhatsApp (19) 98325-1472. Nossa equipe estará de plantão no sábado e domingo para atender aqueles que ainda não participaram da pesquisa”, disse.

O IBGE pede ainda para que antes de ligar, o morador confirme com familiares se alguém já respondeu ao Censo. “Tem havido situação de que a pessoa liga para informar que não respondeu, mas um membro da família – cônjuge ou filho – já respondeu. Ressaltamos que basta um morador responder por toda a família”, explica Elioenai.

A resposta ao questionário é obrigatória (sob pena de multa federal de 10 salários mínimos), mas os dados pessoais são absolutamente sigilosos e não são compartilhados com nenhum outro órgão dos governos federal, estadual ou municipal.

“Pedimos as famílias que ainda não foram recenseadas que respondam ao questionário do Censo e, assim, ajudem a gestão pública da cidade a manter o atual nível de participação na divisão dos impostos estaduais e, principalmente, federais. É que conforme as estimativas populacionais produzidas pelo IBGE desde o Censo anterior, a cidade ainda não atingiu a projeção para novo estudo”, comentou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

O total de habitantes é uma das variáveis das fórmulas que determinam qual o tamanho da “fatia” da arrecadação de impostos que a Prefeitura de Nova Odessa terá direito junto aos governos Federal e do Estado de São Paulo. Ou seja, o tamanho da população contada no Censo vai determinar quanto a cidade vai receber nos próximos anos em repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios, federal) e do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, estadual), entre outros repasses.

Até o final do ano passado, de acordo com o TCU (Tribunal de Contas da União), a cidade tinha 61.935 habitantes. Os “retardatários” também podem ir pessoalmente ao órgão, neste caso até esta sexta-feira (26/05) no posto local do Instituto, que fica na Rodoviária de Nova Odessa (Rua Rio Branco, nº 699, Centro). Saiba mais em https://censo2022.ibge.gov.br/pecas-de-divulgacao/disque-censo.html.