Nova Odessa e Senai fortalecem parceria para qualificação profissional

Em reunião com o novo diretor da unidade Americana, prefeito Leitinho discutiu a expansão de cursos gratuitos alinhados às demandas do mercado de trabalho, com novos cursos para a construção civil já planejados para 2026

O prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete na última segunda-feira (01/12) a visita do novo diretor do SENAI Americana, Caio César da Silva. O encontro, que contou também com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira, teve como objetivo fortalecer a parceria que já qualificou centenas de moradores e traçar novos projetos de formação profissional para o município.

Durante a reunião, foram destacados os êxitos da parceria em 2025, que inclui a formação de 135 alunos em cursos estratégicos. Desse total, 60 jovens do Ensino Médio concluíram o curso de Tecnologia da Informação no SENAI de Americana e os planos são de abertura de novos módulos para alunos novodessenses. Na área de vestuário, foram capacitadas 60 alunas em cursos de Ajuste de Roupa, Modelagem e Costura Industrial, realizados no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) de Nova Odessa. Atualmente, outras 15 mulheres participam do curso de Reciclagem de Roupas Usadas na mesma unidade.

O foco do encontro, no entanto, foi o futuro. Para 2026, o SENAI idealiza trazer para Nova Odessa uma nova frente de cursos na área de construção civil, contemplando formações como Técnicas de Construção em Alvenaria, Técnicas em Hidráulica e Técnicas em Instalações Elétricas Prediais.