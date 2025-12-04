Nova Odessa e Senai fortalecem parceria para qualificação profissional
Em reunião com o novo diretor da unidade Americana, prefeito Leitinho discutiu a expansão de cursos gratuitos alinhados às demandas do mercado de trabalho, com novos cursos para a construção civil já planejados para 2026
O prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete na última segunda-feira (01/12) a visita do novo diretor do SENAI Americana, Caio César da Silva. O encontro, que contou também com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Teixeira, teve como objetivo fortalecer a parceria que já qualificou centenas de moradores e traçar novos projetos de formação profissional para o município.
Durante a reunião, foram destacados os êxitos da parceria em 2025, que inclui a formação de 135 alunos em cursos estratégicos. Desse total, 60 jovens do Ensino Médio concluíram o curso de Tecnologia da Informação no SENAI de Americana e os planos são de abertura de novos módulos para alunos novodessenses. Na área de vestuário, foram capacitadas 60 alunas em cursos de Ajuste de Roupa, Modelagem e Costura Industrial, realizados no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) de Nova Odessa. Atualmente, outras 15 mulheres participam do curso de Reciclagem de Roupas Usadas na mesma unidade.
O foco do encontro, no entanto, foi o futuro. Para 2026, o SENAI idealiza trazer para Nova Odessa uma nova frente de cursos na área de construção civil, contemplando formações como Técnicas de Construção em Alvenaria, Técnicas em Hidráulica e Técnicas em Instalações Elétricas Prediais.
Importância
O prefeito Leitinho enfatizou a importância da parceria para o desenvolvimento do município. “A educação profissional é um dos pilares para gerarmos emprego e renda. Essa parceria com o SENAI tem sido fundamental para preparar nossos jovens para as vagas que o mercado oferece”, afirmou o prefeito.
O diretor Caio César da Silva, que assumiu o SENAI Americana em agosto, reforçou o compromisso da instituição em atender às necessidades específicas da região. “Nosso papel é conectar as pessoas às oportunidades. Ao analisar o mercado de Americana e Nova Odessa, identificamos uma demanda constante por mão de obra qualificada. O setor têxtil e vestuário lidera, seguido pela construção civil, metal-mecânica e indústria química. A oferta desses novos cursos em Nova Odessa é uma resposta direta a essa realidade, e a parceria com a Prefeitura é o canal ideal para que essa capacitação chegue de forma eficaz à comunidade”, explicou o diretor.
Também participaram da visita a coordenadora de Relações com a Indústria do SENAI Americana, Patrícia Rober Storolli, e o coordenador de Atividades Técnicas e Pedagógicas do SENAI Sumaré, Vagno Emídio Orsi.
