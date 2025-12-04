A avaliação do governo Chico Sardelli (PL) em Americana atingiu 34% de ótimo e bom no final de novembro. Ele foi reeleito em 2024 com mais de 85 mil votos e enfrentou no começo de outubro o problema da falta d’água, tendo até trocado o comando do DAE.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A pesquisa feita pela Memento Consultoria no último sábado foi divida em 5 regiões e ouviu 540 moradores da cidade maiores de 18 anos. Com o a distribuição por idade, escolaridade e regional, a margem de erro do levantamento é de 2,5pp para mais ou para menos.

Além da avaliação do governo Chico, a Memento também mediu a corrida para deputados estadual e federal e presidente da República.

Apesar de estar com o ‘positivo’ duas vezes maior que o ‘negativo’, o governo precisa abrir o olho por conta do eleitor ‘com raiva’ do prefeito e sua administração. São hoje mais de 10% (10.1) que consideram o governo péssimo. O número é mais de 3x maior o dos que consideram o governo ‘ótimo’ (3%).

O que ajuda bastante o governo é avaliação de ‘bom’, com 31,1%.

AMERICANENSE SEGUE NO REGULAR

O eleitor americanense segue com poucos elementos para se empolgar a favor ou contra o governo. Dessa maneira, quase metade dos respondentes do levantamento (43%) seguem com avaliação neutra (regular) do governo Chico Sardelli.

O governo precisa melhorar a avaliação para conseguir impulsionar as candidaturas da base do PL e outros partidos a deputado na cidade no ano que vem.

Avaliação administração Chico Sardelli Americana

ótimo 3.0% bom 31.1% regular 43.0% ruim 6.7% péssimo 10.4% NS NR 5.9%

Leia + sobre partidos política regional